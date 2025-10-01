Трубин отреагировал на поражение Бенфики от Челси в Лиге чемпионов
Футболист сделал заявление в соцсетях
около 3 часов назад
Фото - Getty Images
Украинский вратарь Бенфики Анатолий Трубин прокомментировал поражение в матче второго тура общего этапа Лиги чемпионов против Челси (0:1).
«Поражение ранит, но оно лишь подпитывает желание вернуться сильнее», – написал Трубин в своем инстаграме.
В следующем туре ЛЧ подопечные Жозе Моуринью на выезде померятся силами с английским Ньюкаслом: 21 октября, 22:00.
Бенфика занимает 30-е место в турнирной таблице Лиги чемпионов, не набрав ни одного очка.
Трубин в этом сезоне провел за лиссабонцев 12 матчей: семь пропущенных мячей, семь «сухих» поединков.