Новости перед матчем и форма команд

Челси начал сезон оптимистично, но последние недели стали катастрофическими: единственная победа в пяти последних матчах была одержана против скромного Линкольна из третьего дивизиона (1 победа, 1 ничья, 3 поражения). В двух подряд матчах АПЛ «синие» оставались в меньшинстве из-за удалений, что заставило наставника Энцо Мареска резко критиковать команду за «подарки» соперникам. В Лиге чемпионов все тоже началось неудачно – поражение от Баварии (1:3) стало третьим подряд в турнире, чего еще никогда не случалось в истории клуба.

Для Моуринью этот матч – особенный. Трехкратный чемпион Англии с Челси, он возвращается на «Бридж» уже как наставник Бенфики, с которой пока не проигрывал (2 победы, 1 ничья). Его предшественник Бруну Лаже был уволен после сенсационного домашнего поражения от «Карабаха» (2:3), когда команда растеряла двугольное преимущество. Это уже второй раз за год, когда «орлы» утратили такой запас в Лиге чемпионов. В то же время в выездных матчах «Бенфика» выглядит мощно – 5 побед в 7 последних играх ЛЧ (2 поражения).

История противостояний

Челси выиграл все четыре предыдущих встречи с Бенфикой, причем все они проходили на стадии плей-офф. Этим летом лондонцы разгромили соперника в полуфинале Клубного чемпионата мира (4:1). Для Бенфики это продолжило серию без побед против английских клубов в еврокубках до восьми матчей (3 ничьи, 5 поражений).

Горячие факты и серии

Челси забивал в 17 из последних 18 матчей.

Три последних поражения «синих» в ЛЧ были с разницей в два гола.

В девяти последних матчах Бенфики было показано пять красных карточек.

Жозе Моуринью не побеждал «Челси» как тренер уже семь матчей подряд (3 ничьи, 4 поражения).

Ключевые игроки и потери

Энцо Фернандес (Челси) — бывший игрок Бенфики, принимал участие в четырех голах в семи последних матчах (3 гола, 1 ассист), но при этом получил две желтые карточки.

Георгий Судаков (Бенфика) — открывал счет в двух из трех последних матчей и остается непобежденным в 17 играх, где отмечался голом (15 побед, 2 ничьи).

У «Челси» не сыграют защитники Тосин Адарабийо и Весли Фофана, а также лидер атаки Коул Палмер. У Бенфики кадровых потерь нет.

