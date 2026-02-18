Сергей Разумовский

В первом матче плей-офф Лиги чемпионов мадридский Реал одержал минимальную выездную победу над Бенфикой со счетом 1:0.

Ворота португальской команды в этом матче защищал украинский голкипер Анатолий Трубин, который провел очень уверенную игру и неоднократно выручал своих партнеров. Трубин отметился шестью сейвами, один раз удачно сыграл на выходе, сделал семь подборов мяча и выполнил два выноса. Также он отдал 11 точных передач из 18 (точность — более 61%), при этом семь раз терял мяч.

На 74-й минуте главный тренер Бенфики бросил в бой еще одного украинца — центрального полузащитника Георгия Судакова. В отведенное время он успел отметиться 80% точностью передач (8 из 10), сделать один удачный отбор и одно подбирание, однако потерял мяч четыре раза, выиграл лишь 25% единоборств (1 из 4) и получил желтую карточку в компенсированное время.

По итогам игры авторитетные статистические порталы отметили высокий уровень игры Трубина: WhoScored поставил украинскому вратарю оценку 8.0 (лучший игрок матча), а на Sofascore — 7.7 (вторая лучшая оценка в игре). Судаков получил на этих ресурсах 5.9 и 6.5 соответственно. Вратарь Реала Андрей Лунин весь матч провел на скамейке запасных.

Благодаря уверенным действиям Трубина Бенфика сохраняла интригу до финального свистка, однако именно гол Винисиуса Жуниора принес Реалу минимальную победу перед ответным матчем в Мадриде.