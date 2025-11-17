Англия уверенно обыграла Албанию в матче 6 тура отбора на ЧМ-2026. Матч в Тиране завершился со счетом 2:0.

Хозяева более 70 минут удерживали счет против вице-чемпиона Европы, пока своё слово не сказал Кейн. Капитан "трех львов" оформил дубль на 74-й и 82-й минуте.

В параллельном матче Сербия дома обыграла Латвию. гости первыми открыли счет уже на 12-й минуте благодаря Гутковскису. Сербия отыгралась после перерыва: сначала Катай сравнял на 49-й минуте, а затем Станкович принес победу балканцам на 60-й минуте.

Квалификация ЧМ-2026. 6 тур. Группа K

Албания - Англия 0:2

Голы: Кейн, 74, 82

Сербия - Латвия 2:1

Голы: Катай 49, Станкович 60, - Гутковскис 12