Главный тренер Шахтера Арда Туран после победы над Вересом со счетом 1:0 на пресс-конференции подчеркнул, что борьба в УПЛ становится все жестче с каждым туром, а матч во Львове лишь подтвердил эту тенденцию. Слова специалиста передает пресс-служба клуба.

Прежде всего, хочу сказать, что с каждым туром соревнование становится все сложнее. Мы могли наблюдать это сегодня на футбольном поле. И я хотел бы поздравить «Верес» и их главного тренера с той работой, которую они проделали, – это действительно очень высокий уровень подготовки, сегодня они усложнили нам вечер.

Мы начали матч медленно: в таких случаях могут возникнуть проблемы, если не начать игру активно. И мы сознательно решили изменить центр поля, предоставили возможность вернуться в стартовый состав на позиции правого вингера Алисонну, а также Криськиву – игрокам, которые долгое время были травмированы и нуждались в этом шансе, чтобы снова «почувствовать поле», как говорится. Очеретько имел небольшую травму в период зимних сборов, поэтому также было очень важно сегодня дать ему снова шанс оказаться в стартовом составе.

Делали это, прежде всего, из заботы о наших игроках, ведь впереди у нас очень много путешествий: выезд в Александрии, матч Лиги конференций, а потом возвращаемся сюда, чтобы принимать «Металлист 1925». Безусловно, все мои футболисты чрезвычайно важны для меня, я рассчитываю на каждого из них.

Что касается игры, первый тайм был неидеальным в нашем исполнении, намного больше мне понравилась вторая половина матча. Изаки, который вышел на замену, очень хорошо усилил нас, также мы реализовывали ситуации один в один, играли с помощью треугольников, атаковали полуфланги, поэтому этими аспектами я намного больше доволен.

И относительно Траоре: сегодня он снова вышел на замену, и я могу сказать, что в последние две недели он просто наш Гарри Поттер. Позже мы также выпустили Назарину – он является нашим неизменным оружием в том, что касается стандартов. То, как он реализует стандартные положения, насколько он добавляет нам качества во время угловых, штрафных ударов и других стандартных ситуаций, – это заметно невооруженным глазом.

И, подытоживая события этого вечера, могу сказать, что впереди у нас действительно непростой путь, иногда победы можно добывать таким образом, иногда их нужно вырывать, но так добывается чемпионство. И я хочу поздравить своих игроков, тренерский состав, всех причастных к этой победе. Да, очень хочется побеждать со счетом 3:0, 4:0, но иногда это не представляется возможным, поэтому нужно принимать этот факт и иногда довольствоваться такими скромными победами.

Что касается выступления Проспера: я полностью доволен тем, как он проявил себя в дебютном матче за «Шахтер». Мне очень понравилась его работа с мячом, язык тела и в целом его позиционирование на футбольном поле.

Уверен, когда ты впервые выходишь за такой большой клуб, как донецкий «Шахтер», ты находишься под большим давлением, а он очень хорошо себя проявил и добавил нам качества. Могу вспомнить свой собственный пример. Очень много вещей я оставил позади, едва «повесил бутсы на гвоздь», но хорошо помню свой период в «Барселоне»: когда впервые оказался в системе активного взаимодействия игроков в рамках треугольников, то действительно страдал сначала.

И я понимаю, что каждому игроку, который приходит в новую систему, следует дать время, чтобы привыкнуть к этим требованиям. У кого-то это может занять несколько дней, кому-то нужно три месяца – это индивидуальный процесс. Но я уверен, что с теми качествами, которые у него есть, он идеально впишется в общую картину нашего футбола.

Что сказал в перерыве? На самом деле, я не очень люблю делиться подобными эпизодами из раздевалки, но немного углублюсь, по вашей просьбе. Могу выделить ту разницу, что после первого тайма прошлого матча я был очень агрессивен в раздевалке, сегодня я был спокоен и рассказал команде о моментах, которые меня беспокоили.

Да, я понимаю, что в некоторых эпизодах игра может проходить в несколько другом ритме, особенно учитывая тот факт, что у нас на поле было несколько игроков, которые только что вернулись после травм, поэтому где-то им могло не хватать оптимальных физических кондиций. Так что, если сравнивать, тогда я был гораздо эмоциональнее. Но я всегда подчеркиваю, что мы братья, мы друзья, я не только их тренер, поэтому, если им нужна помощь, они всегда могут рассчитывать на меня. Я хочу, чтобы не было позиционирования только в формате «игрок – тренер».

С другой стороны, иногда я тоже должен дать эти эмоции, подтолкнуть в самый ответственный и ответственный момент. Действительно, задумываясь перед этим противостоянием, трудно представить, как ты, главный тренер, не можешь поставить на острие атаки форварда, который забил три гола в предыдущем матче. Это кажется чем-то нелогичным.

Однако мы пообщались с самим Траоре о предстоящих переездах (а у нас впереди очень много выездов, потому что каждый матч этого сезона сейчас приобретает статус решающего), и я не мог себе чисто технически позволить потерять его и остаться только с одним форвардом на острие. Так что это был сознательный выбор, мы поговорили, и он спокойно это воспринял. Я очень рад, что он потом вышел на футбольное поле и внес свой вклад в нашу победу.

Уже говорил, но хочу снова поздравить нашего соперника и главного тренера с отличной работой, которую они сегодня проделали, с очень качественной подготовкой к этому противостоянию. Слишком много факторов влияют на неидеальную реализацию, включая неидеальное состояние газона, на чем я акцентировал после последнего матча. Поэтому иногда подобные эпизоды могут случаться.

В любом случае, согласен с вами, не хочется набираться опыта и анализировать ошибки, теряя очки. Поэтому очень рад, что в этих двух матчах нам удалось взять максимум. В то же время мы можем сделать полезные выводы, и заверяю вас, что после последнего противостояния с «Карпатами» моих игроков ожидал 50-минутный анализ и разбор полетов относительно тех ошибок, которые мы допустили в матче с нашим прошлым соперником.

Наверное, это можно подытожить так: мы довольно легко входим в последнюю треть поля, достигаем штрафной площади соперника, но в то же время довольно легко теряем подобные эпизоды, не извлекая из них максимум. Так что, да, я полностью согласен с вами, мы должны работать над улучшением реализации. Также уверен, насколько будет расти общий уровень подготовки наших игроков, их характеристики, настолько будут расти пропорции реализации моментов.

На самом деле эта игра дает нам сигнал, который мне уже был известен ранее, но это также отличная возможность продемонстрировать его моим подопечным: это то, что иногда в борьбе за высшие цели и высшие трофеи приходится страдать. Легкого пути к трофеям никогда не существует, поэтому мы должны быть готовы к тому, что иногда нам придется вырывать победы, как это случилось сегодня.