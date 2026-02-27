Сергей Разумовский

Шахтер может изменить локацию для проведения номинально домашнего матча 1/8 финала Лиги конференций против Леха. Об этом после победы над Вересом в матче 18-го тура украинской Премьер-лиги (1:0) рассказал главный тренер команды Арда Туран в эфире УПЛ ТВ.

По словам наставника, в клубе всерьез разрабатывают вариант с проведением матча в Турции, а именно в Измире. Как одна из реальных площадок рассматривается стадион местного Гезтепе, где Шахтер мог бы принять польского соперника в статусе хозяина, несмотря на нейтральный характер арены.

В нынешнем сезоне все другие свои номинально домашние еврокубковые встречи Шахтер проводил в Кракове, так что возможный переезд в Турцию станет заметным изменением в организации матчей. Туран подтвердил, что это не просто идея, а конкретный сценарий, который клуб рассматривает как один из основных: «Возможно, мы смогли бы сыграть домашний матч против Леха на поле Гезтепе в Измире», – отметил тренер.

Напомним, в Шахтере рассчитывали на другого соперника в Лиге конференций.