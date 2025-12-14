Главный тренер Шахтера Арда Туран прокомментировал разгромную победу в матче 16-го тура украинской Премьер-лиги против Эпицентра (5:0). Слова специалиста передает пресс-служба клуба.

Хочу поздравить своих футболистов – отличная, просто фантастическая игра в их исполнении! Абсолютно заслуженный результат, на мой взгляд. Когда они заслуживают похвалы, мы должны их хвалить, поэтому сегодня я искренне хочу поблагодарить их за этот матч. Анализируя игру, от 1-й до 90-й минуты мы полностью контролировали ход событий, всё происходило так, как и планировали, готовясь к этому противостоянию.

Это касается как поведения на поле, так и желания, стремления добиваться результата и следовать тем указаниям, которые я давал им, начиная с предматчевой подготовки. Также мы проанализируем эту игру с точки зрения того, как с помощью тех или иных деталей могли бы повлиять на результат. Однако я полностью доволен сегодняшним матчем и хочу ещё раз искренне поздравить своих футболистов.

Важно подчеркнуть, что «Шахтёр» до моего прихода имел много невероятных тренеров: это и Марин Пушич, и другие специалисты, которые работали до моего прихода в команду. «Шахтёр» уже славился своей футбольной культурой на всех уровнях – это и президент клуба Ринат Ахметов, а также та работа, которую выполняет генеральный директор Сергей Палкин, также могу отметить работу, которую выполняет Дарио Срна. Это система, построенная не за один год и которая даёт результаты уже очень-очень много сезонов подряд.

Я со своей стороны должен сохранять эту культуру и приумножать те детали, которые формируют общий успех команды. Если рассматривать конкретно, то это – усилить нашу оборону, чтобы пропускать ещё меньше голов, и забивать ещё больше мячей, когда мы атакуем. Анализируя те шесть месяцев моей работы, которые я провёл в Украине, я считаю, что нам действительно удалось выполнить довольно неплохую работу над улучшением деталей. Безусловно, ещё много работы впереди, но я уже очень доволен тем, как прогрессировали некоторые исполнители. Несмотря на все непростые обстоятельства, которые нас окружали, несмотря на изнурительные поездки, несмотря на длинный сезон как с физической, так и с ментальной точки зрения, я рад, что мои игроки не сломались, а, наоборот, приняли с правильной реакцией подобные вызовы.