Главный тренер донецкого Шахтера Арда Туран высказался о будущем противостояния с Серветтом в раунде плей-офф квалификации Лиги конференций.

Турецкий специалист отметил, что прекрасно понимает: возможная неудача в этих матчах может лишить его команду участия в еврокубковой осени.

«Лига конференций для нас очень важна и ценна. Мы рады представлять нашу страну, Украину, на этом уровне. Но сначала нужно пройти поединки плей-офф. Необходимо идти матч за матчем. Мы воспринимаем завтрашнюю игру как важный финал, ведь наш соперник попал в ЛК после нескольких других важных квалификационных раундов еврокубков, как и мы.

Мы будем демонстрировать такую же серьезность и должны играть максимально ответственно. Хотим получить преимущество уже с первого матча, хотим забивать. Что касается завтрашней встречи – мы рады и в предвкушении.

В жизни нужно показывать уважение к тому, где ты находишься, к своей позиции. Что касается Лиги конференций, то это не просто про фокусирование, а про осуществление наших мечт. Мы очень хотим играть в основном этапе и пройти дальше, к следующим стадиям. У нас молодая команда.

Да, Шахтер имеет большие успехи в своей истории. Но нам нужен успех в Европе, нужно быть успешными на европейской арене. Это не просто фокусирование – для нас это мечта, потому что мы хотим делать счастливыми наших болельщиков и людей в Украине», — заявил Туран на пресс-конференции.