Сергей Разумовский

Главный тренер Шахтера Арда Туран перед матчем заключительного тура общего этапа Лиги конференций против Риеки снова высказался по поводу футбола в условиях войны в Украине. Слова специалиста передает пресс-служба клуба.

Это история команды, у которой были замечательные фанаты и которая раньше выступала перед 40–50 тысячами зрителей, но сейчас, даже когда мы делаем 600–700 передач за игру и играем очень хорошо, мы не чувствуем этого на поле. Также, когда мы играем каждые три дня, это непросто, и если мы проседаем в игре, у нас нет той поддержки от фанатов. Конечно, они путешествуют с нами по всему миру, но очень сложно для таких важных футболистов играть перед 2–3 тысячами зрителей. Надеюсь, мы вернемся к тем дням, когда играли перед 30 тысячами фанатов. Арда Туран

Туран также поделился ожиданиями от последнего матча Шахтера в 2025 году.