Туран: «Шахтёр раньше играл перед 40 – 50 тысячами болельщиков, а сейчас перед 2 – 3».
Тренера-легионера огорчает отсутствие возможности проводить матчи на Донбасс Арене
около 15 часов назад
Главный тренер Шахтера Арда Туран перед матчем заключительного тура общего этапа Лиги конференций против Риеки снова высказался по поводу футбола в условиях войны в Украине. Слова специалиста передает пресс-служба клуба.
Это история команды, у которой были замечательные фанаты и которая раньше выступала перед 40–50 тысячами зрителей, но сейчас, даже когда мы делаем 600–700 передач за игру и играем очень хорошо, мы не чувствуем этого на поле. Также, когда мы играем каждые три дня, это непросто, и если мы проседаем в игре, у нас нет той поддержки от фанатов.
Конечно, они путешествуют с нами по всему миру, но очень сложно для таких важных футболистов играть перед 2–3 тысячами зрителей. Надеюсь, мы вернемся к тем дням, когда играли перед 30 тысячами фанатов.
Туран также поделился ожиданиями от последнего матча Шахтера в 2025 году.