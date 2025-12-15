Главный тренер Шахтера Арда Туран после разгромной победы в матче 16-го тура украинской Премьер-лиги против Эпицентра (5:0) высказался относительно первого места ЛНЗ по итогам первой части чемпионата. Слова специалиста передает пресс-служба клуба.

«Как и ранее я подчеркивал, украинцы – действительно фантастические специалисты на тренерском мостике. Не хочется снова возвращаться к теме ЛНЗ, но я не могу не отметить их фантастического перформанса в текущем сезоне. И очень большая заслуга в этом главного тренера.

Вчера я смотрел матч ЛНЗ и действительно удивлялся тому, насколько они были настроены на борьбу и достижение результата. Поэтому непосредственно они и другие команды заслуживают моего большого уважения. Я это могу также применить к главным тренерам Полесья, Динамо и другим украинским специалистам.

В целом, анализируя чемпионат, я действительно рад находиться здесь и искренне надеюсь, что со временем украинские стадионы снова смогут заполняться и собирать тысячи болельщиков на своих матчах, поскольку это то, на что действительно заслуживают украинский чемпионат и украинский народ. И также я очень ценю те старания и усилия, которые прилагают люди в Украине и непосредственно вовлеченные в спортивные соревнования, которые стараются создать наилучшие условия для матчей. Куда бы мы ни поехали, нас везде окружены качественные поля. И в целом я ценю то, как люди стараются организовать все околофутбольные моменты.

Что касается нашего европейского пути, то, возможно, он не соответствовал поставленным целям или нашим ожиданиям, однако я склонен к тому, что нужно строить европейскую кампанию ступенька за ступенькой, по принципу, что не надо слишком спешить за какими-то своими желаниями. Надо двигаться шаг за шагом.