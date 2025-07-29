Главный наставник донецкого Шахтёра Арда Туран высказался о своем приходе в украинский клуб, а также затронул тему войны и выразил уважение народу Украины.

Турецкий специалист отметил, что для него это не просто тренерская работа — это вызов, связанный с особенными обстоятельствами. Он подчеркнул стойкость и мужество украинцев.

«Я надеюсь, что война закончится как можно скорее, и мы снова сможем играть все матчи в нашей стране. Тем не менее, в сложившихся обстоятельствах мы очень рады возможности проводить матчи в Кракове.

Я полностью понимаю, в каком положении находится украинский народ. Он живет в очень тяжелых условиях годами. На мой взгляд, сомнения были бы несправедливыми по отношению к нации, которая так долго терпела это. У меня нет никаких опасений. Напротив, если благодаря нашим действиям и успехам мы сможем принести немного радости в их нелегкую жизнь, я буду невероятно счастлив.

Мы провели предсезонный сбор в Словении, где находились около 40 дней. После матча в Кракове мы переедем во Львов. Клуб предоставил нам отличные условия для работы. Условия сбора, тренировочная база и планы поездок были тщательно продуманы до мельчайших деталей.

Персонал делает все возможное, чтобы обеспечить комфорт команды и минимизировать любые негативные последствия. Считаю, что они заслуживают за это большого признания», – сказал Туран для Weszlo.com.