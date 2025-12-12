Главный тренер Шахтера Арда Туран подвел итоги матча пятого тура общего этапа Лиги конференций против Хамрун Спартанс (2:0). Слова специалиста передает пресс-служба клуба.

Знали, что нас ждёт сложная игра. Некоторые матчи тяжелее, чем самые важные и крупные в мире. В них нужно хорошо сосредоточиться на решениях, на атмосфере стадиона и на поле. В первом тайме нам это не очень удавалось, но во втором мы выглядели лучше. Мы вернулись к своей идентичности, играли лучше и сосредоточились на правильных решениях. Именно так мы одержали победу. Это меня очень радует, потому что выиграть еврокубковый матч на выезде где-либо в Европе никогда не бывает легко. Поэтому я чувствую искреннюю радость от этой победы.

Я рассказал своим игрокам об этом во время перерыва. Я сказал им, что был здесь, что я был частью сборной, которая потеряла очки в противостоянии с Мальтой на этом стадионе в 2008 году. Сказал, что такие матчи трудно играть и иногда полуфиналы или финалы Лиги чемпионов могут казаться сложнее, но играть их может быть легче. Именно поэтому я сказал им, что понимаю их и я с ними как кто-то, кто играл здесь, как друг, а не как тренер. После этого мы вернулись к своей идентичности, показали необходимое уважение к футболу.

Нам нужно было это сделать, потому что по данным ФИФА 2023 года 150 миллионов детей мечтают стать футболистами, и лишь 130 000 из них могут достичь этого на профессиональном уровне. Мы должны были показать уважение к игре и к форме. Я верю, что это талант, который нашим футболистам дал Всевышний. Именно поэтому мы должны знать его ценность. Я напомнил своим игрокам обо всем этом, и во втором тайме они вернулись к своей идентичности и сыграли лучше. Поэтому я хочу сказать им: спасибо и поздравляю!