Александр Сукманский

Турция и Румыния проведут решающий полуфинальный матч плей-офф отбора на чемпионат мира-2026. Игра начнется в 19:00.

Турция стремится прервать 24-летнее отсутствие на чемпионатах мира. Под руководством Винченцо Монтеллы команда хорошо выглядит на своем поле: последние два домашних матча завершились победами над Болгарией (2:0) и Грузией (4:1). В целом Турция имеет 7 побед в 10 домашних играх (2 ничьи, 1 поражение), уступив лишь Испании.

В последних четырех матчах всех турниров турки не проигрывали (3 победы, 1 ничья), забив 14 голов.

Румыния также подходит к матчу в хорошей форме: три победы в последних четырех играх (1 поражение). Недавняя разгромная победа 7:1 над Сан-Марино подняла моральный дух команды, но выезд в Турцию станет значительно более серьезным испытанием.

Румыния не выигрывала на выезде уже 12 месяцев (1 ничья, 2 поражения).

История встреч

Румыния победила в последнем очном матче в 2017 году. Пять предыдущих встреч завершились по очереди победой каждой из сторон.

Матч пройдет на домашнем поле Турции. Победитель пары выйдет в финал плей-офф, где сыграет со Словакией или Косово.

