Прямая трансляция матча Украина — Швеция: где покажут игру бесплатно
Матч начнется в 21:45 по киевскому времени
около 3 часов назад
Сегодня, 26 марта, сборная Украины сыграет против Швеции в полуфинале плей-офф квалификации ЧМ-2026.
Матч состоится в Валенсии на стадионе Сьютат де Валенсия. Начало встречи — в 21:45 по киевскому времени.
Игру обслужит португальская бригада арбитров во главе с Жоау Пиньейру.
Где смотреть трансляцию
Прямая трансляция поединка Украина — Швеция будет доступна на медиасервисе MEGOGO (канал MEGOGO Футбол 1) и бесплатно на телеканале MEGOGO Спорт в цифровой сети Т2.
Комментаторы матча — Вадим Скичко и Александр Новак.
Формат турнира
В случае победы сборная Украины 31 марта в Валенсии разыграет путевку на чемпионат мира с победителем пары Польша — Албания.
Стало известно, кто рассудит сборные Украины и Швеции в плей-офф квалификации ЧМ-2026.
Смотрите топовый футбол на MEGOGO. XSPORT – код предоставляет скидку -35% на покупку 3 месяцев подписки Оптимальная. Срок действия до 17.04