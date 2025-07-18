Михаил Цирук

Первый раунд квалификации еврокубков завершен, и все четыре украинских представителя в еврокубках знают своих соперников. Донецкий Шахтёр, который во втором отборочном раунде Лиги Европы встретится с Бешикташем, знал его заранее, а вот Динамо, Александрии и Полесью пришлось подождать, чтобы узнать, с кем они сыграют.

Хамрун - Динамо. Вторник, 22 июля, 20:00

Первой имя своего оппонента узнало киевское Динамо, и оно оказалось довольно неожиданным. Соперник подопечных Александра Шовковского определялся в противостоянии между мальтийским Хамрун и литовским Жальгирисом, и несмотря на то, что многие уже сформировали у себя в голове пару Жальгирис - Динамо, противостояние выиграл именно коллектив с Мальты.

В первом поединке на своём поле Жальгирис одержал победу с счётом 2:0, и казалось, что вопрос о будущем сопернике Динамо окончательно снят. Однако дома Хамрун сумел ответить двумя своими голами в конце первого тайма и довел игру до серии пенальти, в которой развернулась настоящая драма. Для того, чтобы выявить сильнейшего, командам понадобилось аж по 14 ударов, после которых дальше всё же прошёл аутсайдер.

Конечно, представителя Мальты киевское Динамо должно просто не замечать, хотя результаты бело-синих на летних сборах очень настораживают: только одна победа, две ничьи и три поражения. Однако будем надеяться, что разница в классе футболистов, которая так или иначе будет на пользу чемпиона Украины, даст о себе знать.

Хамрун выиграл 4 из 5 последних розыгрышей чемпионата своей страны, однако это чемпионат Мальты: каким бы хейтером УПЛ вы ни были, придётся признать, что он слабее. Квалификацию еврокубков этот коллектив никогда не преодолевал: лучший результат - плей-офф квалификации Лиги конференций 2022/23, в котором мальтийцы уступили сербскому Партизану (3:3; 1:4). Словом, нужно проходить, причём без каких-либо проблем. А если они таки возникнут - к Александру Шовковскому и его команде будут серьёзные вопросы.

Бешикташ - Шахтёр. Четверг, 24 июля, 20:00

Своё первое реальное еврокубковое испытание начнёт на следующей неделе и донецкий Шахтёр. С соперником действительно не повезло, ведь Бешикташ для второго раунда квалификации ЛЕ - это действительно жёстко.

Так, в прошлом сезоне стамбульский клуб занял только четвёртое место в турнирной таблице, пропустив вперед даже скромный Самсунспор. Так, на летних сборах орлы тоже не впечатляли, одержав только одну победу. Однако подбор исполнителей в этой команде буквально заставляет относиться к ней с осторожностью.

Несмотря на уход из команды ЧироІммобіле, который перешел в Болонью, известных имен в Бешикташе все еще более чем достаточно. Абрахам, Окслейд-Чемберлен, Рафа Силва и Гедсон Фернандеш из Бенфики, а также перспективные турки, такие как Семих Кылычсой или Оркун Кекчю под руководством Оле Гуннара Сульшера выглядят действительно угрожающе.

Будет в этом матче и своя драма: легенда Галатасарая Арда Туран приедет в место, где его ужасно ненавидят, и горячие турецкие болельщики точно устроят новому наставнику Шахтера теплый прием. В первом матче в Стамбуле Шахтер - точно не фаворит, а общие шансы в противостоянии близки к 50 на 50.

Но для того, чтобы воспользоваться ими, горнякам придется продемонстрировать игру, близкую к лучшей. Про Ильвес уже можно забыть: там, при всем уважении, соперник был просто не способен дать нормальное соперничество, ведь разница в классе была слишком высока. А вот в этом противостоянии мы и увидим настоящий уровень сегодняшнего Шахтера.

Александрия - Партизан. Четверг, 24 июля, 20:00

Соперник Александрии определялся в противостоянии между сербским Партизаном и кипрским АЕКом Ларнака. Выпасть мог любой, в конце концов выпали сербы, и это не хорошо и не плохо, ведь по сложности варианты были примерно равноценными.

Минимально уступив в первом матче на выезде (0:1), Партизан одержал минимальную победу в основное время в ответном матче, в дополнительное команды обменялись голами, притом белградцы спаслись на 118 минуте, однако в серии пенальти точнее оказался АЕК.

Представитель Сербии аж на 27 очков отстал от Црвены Звезды в турнирной таблице чемпионата. Конечно, конкурент выдал дикий оверпеформанс, потеряв только 11 очков за сезон, однако даже без сравнения со Звездой 73 очка в 37 матчах, учитывая конкурентность чемпионата Сербии - это немного.

А если добавить сюда провал в еврокубках, где Партизан не вышел вообще никуда, то прошлый сезон смело можно называть не просто провальным, а безнадежно провальным. Возможно, именно поэтому АЕК считается значительным фаворитом первого поединка.

Свои последние контрольные матчи этот клуб провел с московскими друзьями - Динамо и ЦСКА, и оба, конечно же, проиграл, однако этим уже никого не удивишь. Возможно, если Александрии достанется именно Партизан, фактор пророссийскости этой команды станет для вице-чемпиона Украины дополнительной мотивацией.

Однако этот фактор, конечно же, не будет ключевым. Что продемонстрирует с этими соперниками Александрия - сказать трудно, особенно когда мы говорим о команде, которая потеряла главного тренера и нескольких лидеров, однако, шансы скорее есть, чем наоборот.

Полесье - Санта Колома. Четверг, 24 июля, 20:00

А вот соперник житомирского Полесья действительноочень сенсационный. Бронзовый призёр чемпионата Андорры Санта Колома в первом матче первого квалификационного раунда на выезде просто уничтожила вице-чемпиона Боснии и участника 1/8 финала предыдущего сезона ЛК Борац со счётом 4:1. В ответном матче андоррцы уступили 0:2, однако добытого запаса прочности хватило для прохода дальше, так что соперником Полесья стала именно Санта Колома, и это будет первая в истории встреча украинской команды с представителем Андорры.

Что ж, раз с соперником так повезло - однозначно надо проходить. Конечно, учитывая скромный еврокубковый опыт житомирского клуба, требовать разгрома или какого-то чрезвычайно уверенного прохода не будем. Однако хотя бы как-то пройти соперника из Андорры - это обязательный минимум, который подопечные Руслана Ротаня должны выполнить в этом евросезоне.

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