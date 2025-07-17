Сергей Стаднюк

В ответном матче первого раунда квалификации Лиги Европы Партизан одолел АЕК, но проиграл в серии пенальти.

После поражения 0:1 в первой встрече белградцы были вынуждены атаковать и сравняли общий счет во втором тайме благодаря голу Угрешича на 69-й минуте. Однако настоящая драма развернулась на последних минутах основного времени. Киприоты получили право на пенальти, но Ангельски его не реализовал.

На 104-й минуте Понс все же вывел гостей вперед, однако Партизан не сдался: Йованович вновь выровнял положение на 118-й минуте. В серии послематчевых пенальти киприоты оказались точнее – 6:5. Драматическая серия завершилась дракой с красной карточкой.

АЕК вышел во второй раунд квалификации Лиги Европы, где сыграет против словенского Целе. Партизан вылетел в Лигу конференций, где на второй стадии встретится с Александрией. Первый матч состоится 24 июля, а ответная игра – 31-го числа.

Лига Европы. Первый раунд квалификации, ответный матч

Партизан – АЕК Ларнак 2:1 (0:1 – первый матч, 5:6 – пен.)

Голы: Угрешич, 69, Йованович, 118 – Понс, 104

Ранее стало известно, где Александрия будет проводить номинально домашние матчи Лиги конференций.