Главный тренер Шахтера Арда Туран назвал причину, по которой возглавил именно Шахтер после турецкого Эюпспора.

Много лет слежу за «Шахтёром», и на это есть много причин. Одна из них – Мирча Луческу, ведь наши футбольные идеи очень похожи. Он также был очень хорошим учителем. Ещё один момент – «Шахтёр» выиграл Кубок УЕФА в Стамбуле. Команда всегда демонстрировала качественный контроль мяча, а также удачно сочетала украинских и бразильских футболистов.

Поэтому, когда впервые услышал об интересе со стороны клуба, я был очень взволнован из-за потенциала и таланта, который видел в этой команде. И еще – верю, что мы с господином Палкиным и господином Срной всегда на одной волне. Я убежден, что эта команда готова к развитию, и верю в свой потенциал. Именно поэтому считаю, что у нас с «Шахтёром» получилась правильная комбинация.

Конечно, результаты имеют значение. Но мы верим в организацию и хотим создать здесь свое футбольное наследие. Мы мечтаем о продолжительном забеге. Если покажем здесь хорошие результаты, то это будет хорошо для нашего прогресса.

Если говорить откровенно, то я получил пять-шесть предложений. Все они были официальными и известными. Но первым поступило предложение именно от «Шахтёра», и я очень это ценю и уважаю клуб. Честно говоря, с первой минуты постоянно думал о «Шахтёре» и не хотел упустить эту возможность.

В клубе не говорили, что мы хотим пригласить вас нашим тренером. Они говорили: «Вы делаете это и это. Ваша команда играет в такой футбол». Они спрашивали – как и почему. Если задают такие вопросы, то таким образом показывают свое уважение к вам и вашей работе. Эти вопросы впечатлили меня.

Это стало хорошим примером для меня. Если однажды будет возможность сделать что-то подобное для своей страны, то сделаю точно так же. Весь процесс прошел чудесно. Клуб показал уважение к своему бывшему тренеру, ко мне и моей работе. Иногда эти вещи важнее для меня, чем контракты, – заявил Туран в интервью Tribuna.com.