Сергей Разумовский

Будущее Томаса Франка на посту главного тренера Тоттенхэма оказалось под вопросом. Как сообщает The Times, в лондонском клубе не исключают возможности увольнения наставника на фоне неудачных результатов команды в последнее время.

Очередным ударом стало домашнее поражение от Вест Хэма со счетом 1:2 в матче 22-го тура английской Премьер-лиги. Этот результат продолжил негативную серию Тоттенхэма – команда проиграла уже третий матч подряд во всех турнирах, что существенно усилило давление на тренерский штаб.

По данным источника, руководство, которое ранее было склонно дать Франку больше времени для стабилизации ситуации, теперь пересматривает свою позицию. В настоящее время в клубе серьезно размышляют над кадровыми изменениями и оценивают различные сценарии на ближайшую перспективу.

После поражения от Вест Хэма Тоттенхэм опустился на 14-е место в турнирной таблице Премьер-лиги. Это не соответствует ожиданиям клуба и лишь усиливает разговоры о возможной смене главного тренера.