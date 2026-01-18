АПЛ. Вест Хэм борется за Нуну, Кристал Пэлас не отошел от позора
Обзор 22 тура
около 1 часа назад
Фотография - АПЛ
Накануне состоялись несколько матчей субботней программы 22 тура АПЛ.
Кристал Пэлас болезненно пережил вылет из Кубка Англии от Маклсфилда из 6-го дивизиона. Внутренний кризис лондонцев сыграл на руку Сандерленду, который дома взял 3 зачётных балла.
Лондонское дерби между Тоттенхэмом и Вест Хэмом может решить судьбу наставников обеих команд. Молотобойцы, которые борются за выживание, сохранили рабочее место за Нуну Эшпириту Санту, который во второй раз за сезон может быть уволен.
АПЛ. 22 тур
Сандерленд - Кристал Пэлас 2:1
Голы: Ле Фе, 33, Бробби, 71 - Пино, 30
Тоттенхэм - Вест Хэм 1:2
Голы: Ромеро, 63 - Саммервилл, 15, Вилсон, 90+2
Лидс - Фулхэм 1:0
Гол: Нмеча, 90+1