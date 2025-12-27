Сергей Разумовский

Голкипер мадридского Реала Тибо Куртуа стал лидером по количеству сэйвов среди голкиперов клубов топ-5 европейских лиг в 2025 году. Об этом сообщает Opta.

В течение года 33-летний бельгиец совершил 174 спасения во всех турнирах – это самый высокий показатель среди вратарей команд топ-5 чемпионатов Европы. Куртуа продолжает оставаться первым номером Реала: в нынешнем сезоне он пропустил лишь два матча, а в остальных регулярно выходил в стартовом составе.

Всего в текущей кампании Куртуа провел 23 поединка. Пропустил 20 мячей и десять раз оставлял ворота в неприкосновенности, оформив 10 «сухих» матчей.

На этом фоне игровой практики значительно меньше имеет украинский голкипер Реала Андрей Лунин. Он появлялся на поле лишь дважды: в матче Лиги чемпионов против Олимпиакоса пропустил три мяча, а в поединке Кубка Испании с Талаверой – два, хотя в конце той встречи отметился эффектным сэйвом, который спас команду в ключевой момент.