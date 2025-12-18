Главный тренер Реала Хаби Алонсо высоко оценил игру украинского голкипера Андрея Лунина после напряженного матча Кубка Испании против Талаверы.

Напомним, мадридский клуб одержал трудную победу со счетом 3:2. Кульминацией встречи стал эпизод на последних минутах, когда Лунин выполнил блестящий сейв и не позволил сопернику перевести игру в овертайм.

После финального свистка Алонсо провел эмоциональную беседу с украинцем в раздевалке и отдельно отметил его действия.

Ты замечательный, Андрей. Сейв в конце матча стал результатом правильного позиционирования и полной сосредоточенности. Ты спас команду от овертайма и лишней физической нагрузки, передает слова Алонсо Marca.

Также отмечается, что президент клуба Флорентино Перес и руководство Реала стабильно поддерживают Лунина. В клубе понимают сложность его положения, так как украинскому вратарю приходится конкурировать за место в стартовом составе с одним из сильнейших голкиперов мира Тибо Куртуа.