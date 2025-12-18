Алонсо поблагодарил Лунина за решающий сейв в матче Кубка Испании
Тренер лично пообщался с украинским вратарем после матча против Талаверы
около 18 часов назад
Главный тренер Реала Хаби Алонсо высоко оценил игру украинского голкипера Андрея Лунина после напряженного матча Кубка Испании против Талаверы.
Напомним, мадридский клуб одержал трудную победу со счетом 3:2. Кульминацией встречи стал эпизод на последних минутах, когда Лунин выполнил блестящий сейв и не позволил сопернику перевести игру в овертайм.
После финального свистка Алонсо провел эмоциональную беседу с украинцем в раздевалке и отдельно отметил его действия.
Ты замечательный, Андрей. Сейв в конце матча стал результатом правильного позиционирования и полной сосредоточенности. Ты спас команду от овертайма и лишней физической нагрузки, передает слова Алонсо Marca.
Также отмечается, что президент клуба Флорентино Перес и руководство Реала стабильно поддерживают Лунина. В клубе понимают сложность его положения, так как украинскому вратарю приходится конкурировать за место в стартовом составе с одним из сильнейших голкиперов мира Тибо Куртуа.