Президент Ингульца Александр Поворознюк в интервью сайту Sport-express.ua поделился воспоминаниями, как летом 2024 года сорвался переход в клуб главного тренера Желько Любеновича из Миная.

«Единственный вопрос, который оставался – это зарплата. Я ему говорил: «Давай обсудим финансовые условия. Сколько ты хочешь получать?». Любенович отвечал: «Александр Григорьевич, зарплата для меня вообще не важна. Мне важно работать и показывать результат. Мы всегда договоримся, не переживайте.

Тут бац! Остается два дня до начала чемпионата, мне звонит Любенович и начинает рассказывать, сколько он хочет денег получать. Когда я услышал сумму [200 тысяч гривен в месяц], у меня глаза на лоб полезли, чуть косоглазие не получил.

Я говорю: «Ну как так? Мы же с первого дня всё обсудили». – «Нет! Я за такие деньги работать не буду». Вот точно такое же произошло в Ворскле. Он всё оставляет на самый конец, думая, что потом выхода у руководства клубов уже не будет. Но выход есть всегда».