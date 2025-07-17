Экс-президент ПФЛ, президент Украинской Военной Лиги Святослав Сирота выразил возмущение после того, как Желько Любенович в интервью озвучил причины своего ухода из Ворсклы, заявив о давлении и угрозах со стороны футбольных агентов.

«Это уже не просто скандальное интервью. Это - позор. Желко Любенович говорит, что получал такие серьезные угрозы от агентов, что был вынужден покинуть страну. Это не уличные разборки и не "жареные" новости. Это люди с лицензиями, которые имеют право работать в футболе. Они - часть системы. Если то, что сказано в интервью - правда, эти «агенты» не должны больше ни единого дня иметь отношение к футболу. И к спорту вообще. Это должно быть расследовано. Публично. Открыто. С выводами. Я обращусь в Комиссию честной игры УАФ и к Национальной платформе добропорядочности спорта», - написал Сирота на своей странице в Facebook.

Отметим, что официальной реакции от полтавского клуба на заявления бывшего наставника пока не поступало. Тем временем на его место был назначен Александр Бабич, который уже приступил к работе и старается работать в обычном режиме.