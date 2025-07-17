Президент Ингульца Александр Поворознюк прокомментировал для sport-express.ua интервью сербского тренера Желько Любеновича, который неожиданно покинул Ворсклу перед стартом нового сезона.

– Александр Григорьевич, Любенович покинул Ворсклу перед стартом сезона. В прошлом году он должен был возглавить Ингулец, но этого не случилось. Возможно, вы уже можете рассказать, что тогда произошло?

– Любенович в футболе – это как Тимошенко в политике. Но если проблема Тимошенко в политике, то у него – в футболе. Дайте Тимошенко пост премьера – и она скажет, что Зеленский лучший президент, а без поста – всё плохо.

Я разговаривал с руководством Ворсклы, когда они приезжали к нам на спарринг, и могу сказать, что в Полтаве с Любеновичем случилась такая же ситуация, как в свое время в Ингульце.

– Что именно случилось тогда в Ингульце?

– Мы с ним обо всём договорились, я дал добро на всех футболистов, которых он хотел. Единственный вопрос, который оставался, – это зарплата. Я говорю ему: давай обсудим финансовые условия. Сколько ты хочешь? А он: Александр Григорьевич, зарплата для меня – не главное. Мне важно работать и показывать результат. Мы всегда договоримся, не волнуйтесь.

Проходит время, я говорю: приезжай, подпишем контракт. А он: я сейчас за границей. Спрашиваю: могу тебя объявить главным тренером Ингульца? Отвечает: конечно! Мы обо всём договоримся, зарплата не важна.

И тут – бац! До старта чемпионата остаётся два дня, звонит мне Любенович и начинает рассказывать, сколько он хочет получать. Когда я это услышал, у меня глаза на лоб полезли, чуть косоглазие не заработал.

Я ему говорю: как так? Мы же с первого дня всё обсудили. А он: нет, за такие деньги я работать не буду. И точно так же случилось в Ворскле. У Любеновича есть такая фишка – сначала не говорит, сколько хочет заработной платы. Он всё оставляет напоследок, думая, что тогда руководство клуба уже не сможет отказать. Но выход всегда есть, – подытожил Поворознюк.