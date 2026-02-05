«У нас есть все шансы». Основной полузащитник сборной Украины поделился ожиданиями от полуфинала со Швецией
Сине-желтые сыграют в плей-офф европейской квалификации на чемпионат мира-2026
около 1 часа назад
Полузащитник Брентфорда и сборной Украины Егор Ярмолюк рассказал о настроении команды накануне плей-офф квалификации ЧМ-2026 и оценил перспективы сине-желтых в противостоянии со Швецией.
Конечно, у нас есть все шансы, большие шансы выйти на чемпионат мира. Будем бороться до конца и будем стараться показать своим болельщикам, что мы действительно можем это сделать, и то, что мы отдаём всё на поле. Все понимают, насколько это важно для каждого игрока. Я считаю, что у нас есть очень хорошие игроки, которые играют в топ-клубах, и все понимают, насколько это важно.
Исак, Дьокереш, Кулушевски, Бергваль? Да, я играл против них. Хорошие игроки, хорошо играют в топ-клубах, но я считаю, что в сборной мы будем сконцентрированы и сосредоточены на своей игре. Да, топовые футболисты, но я считаю, что у нас есть большие шансы выйти на поле и доказать, что не всегда решает имя.
Напомним, что 26 марта 2026 года Украина в полуфинале плей-офф примет Швецию на стадионе Эстадио Сьютат де Валенсия — арене, где свои домашние матчи проводит Леванте. Если сине-желтые пройдут шведов, то 31 марта на этом же стадионе состоится финал плей-офф против победителя пары Польша – Албания.
