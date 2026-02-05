Полузащитник Брентфорда и сборной Украины Егор Ярмолюк рассказал о настроении команды накануне плей-офф квалификации ЧМ-2026 и оценил перспективы сине-желтых в противостоянии со Швецией.

Конечно, у нас есть все шансы, большие шансы выйти на чемпионат мира. Будем бороться до конца и будем стараться показать своим болельщикам, что мы действительно можем это сделать, и то, что мы отдаём всё на поле. Все понимают, насколько это важно для каждого игрока. Я считаю, что у нас есть очень хорошие игроки, которые играют в топ-клубах, и все понимают, насколько это важно.

Исак, Дьокереш, Кулушевски, Бергваль? Да, я играл против них. Хорошие игроки, хорошо играют в топ-клубах, но я считаю, что в сборной мы будем сконцентрированы и сосредоточены на своей игре. Да, топовые футболисты, но я считаю, что у нас есть большие шансы выйти на поле и доказать, что не всегда решает имя.