Сергей Разумовский

Украинская ассоциация футбола завершила служебное расследование по делу вингера сборной Украины U-20 Геннадия Синчука, который был дисквалифицирован на юношеском чемпионате мира-2025. О результатах проверки сообщает Tribuna.com. В результате рассмотрения дисциплинарные взыскания в виде выговора получили двое сотрудников УАФ – менеджер отдела подготовки мероприятий сборных Сергей Вакалюк и руководитель этого же отдела Дмитрий Пелин.

В заключении комиссии подчеркивается, что именно их действия привели к нарушению дисциплинарных и регламентных норм ФИФА во время финальной части чемпионата мира U-20. Кроме выговоров, рекомендовано провести для Пелина, Вакалюка и Геннадия Синчука специальное обучение по правилам ФИФА, а также усилить контроль за знанием регламентов среди всего тренерско-административного персонала перед международными турнирами.

Проблемная ситуация возникла из-за перебора желтых карточек Синчуком в матче второго тура группового этапа чемпионата мира U-20 против Панамы (1:1). Он должен был пропустить следующую игру против Парагвая (2:1), однако контролирующие органы ФИФА заметили футболиста в технической зоне перед началом этого матча. В итоге дисциплинарный комитет продлил его дисквалификацию еще на один матч.

Из-за этого Синчук не смог помочь команде Дмитрия Михайленко в 1/8 финала турнира против Испании, где сине-желтые минимально проиграли со счетом 0:1 и завершили выступления на турнире. До этого сборная Украины U-20 уверенно выиграла свою группу, набрав семь очков в трех матчах.