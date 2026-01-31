Павел Василенко

Звездный вингер ПСЖ Хвича Кварацхелия в ближайшее время не сможет помочь своей команде. Как сообщает RMC Sport, медицинское обследование определило сроки восстановления 24-летнего футболиста после травмы, полученной в последнем матче.

Грузинский атакующий игрок присоединился к парижанам в январе прошлого года, перебравшись из Наполи за 70 миллионов евро. Уже в дебютном сезоне Кварацхелия стал важной частью команды, помогая ПСЖ оформить требл. В текущем сезоне он провел 27 матчей во всех турнирах, забил семь мячей и отдал шесть результативных передач.

В поединке против Ньюкасла он вышел в стартовом составе и уже в начале встречи ассистировал Витинье. Однако на 22-й минуте Кварацхелию пришлось заменить – вместо него на поле появился Дезире Дуе. При выходе с газона «Парк де Пренс» футболист заметно хромал и покидал поле в сопровождении врачей, что вызвало серьёзные опасения среди болельщиков.

Тем не менее, результаты обследований оказались обнадеживающими. По информации RMC Sport, серьёзной травмы удалось избежать, а отсутствие грузина продлится около двух недель из-за проблем с голеностопным суставом.

Таким образом, Кварацхелия пропустит матчи против Страсбура и Марселя, а его возвращение ожидается 15 февраля в игре с Ренном.

На данный момент ПСЖ занимает второе место в Лиге 1, отставая от Ланса на одно очко. За парижан также выступает украинский защитник Илья Забарный.