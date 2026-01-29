Лига чемпионов. ПСЖ на глазах у Забарного пролетел мимо топ-8
Илья провел игру в запасе
около 2 часов назад
ПСЖ и Ньюкасл сыграли вничью в матче 8 тура Лиги чемпионов. Матч в Париже завершился со счетом 1:1.
Обе команды в случае победы могли претендовать на место в топ-8, однако англичанам удалось устоять в поединке с действующим победителем ЛЧ.
Команда Луиса Энрике могла выйти вперед на стартовых минутах, однако удар Дембеле с отметки результативным не стал. Через несколько минут ПСЖ все-таки открыл счет с игры, когда Витинья результативно завершил атаку хозяев.
До перерыва Ньюкаслу удалось восстановить паритет благодаря Виллоуку, который в добавленное время к первому тайму откликнулся на передачу Берна.
Во второй половине встречи англичане продолжали ловить ПСЖ на контригре, однако в этот вечер реализация у Парижа оставляла желать лучшего.
Центрбек ПСЖ Илья Забарный провел игру в запасе.
Лига чемпионов. 8 тур
ПСЖ - Ньюкасл 1:1
Голы: Витинья,8 - Виллок, 45+2