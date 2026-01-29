ПСЖ и Ньюкасл сыграли вничью в матче 8 тура Лиги чемпионов. Матч в Париже завершился со счетом 1:1.

Обе команды в случае победы могли претендовать на место в топ-8, однако англичанам удалось устоять в поединке с действующим победителем ЛЧ.

Команда Луиса Энрике могла выйти вперед на стартовых минутах, однако удар Дембеле с отметки результативным не стал. Через несколько минут ПСЖ все-таки открыл счет с игры, когда Витинья результативно завершил атаку хозяев.

До перерыва Ньюкаслу удалось восстановить паритет благодаря Виллоуку, который в добавленное время к первому тайму откликнулся на передачу Берна.

Во второй половине встречи англичане продолжали ловить ПСЖ на контригре, однако в этот вечер реализация у Парижа оставляла желать лучшего.

Центрбек ПСЖ Илья Забарный провел игру в запасе.

Лига чемпионов. 8 тур

ПСЖ - Ньюкасл 1:1

Голы: Витинья,8 - Виллок, 45+2