Сергей Разумовский

УЕФА применила дисциплинарные санкции к ЛНЗ по итогам первого матча второго квалификационного раунда Лиги конференций против Гента. О решении дисциплинарного комитета сообщила пресс-служба европейской футбольной организации.

Черкасский клуб оштрафовали на 10 тысяч евро. Причиной стало «расистское и/или дискриминационное поведение болельщиков» во время домашнего матча.

Кроме финансового наказания, ЛНЗ обязали частично закрыть стадион в следующем домашнем матче под эгидой УЕФА. Ограничения коснутся секторов, которые в целом составляют десять процентов вместимости арены.

Однако наказание не вступит в силу немедленно. УЕФА приостановила его условно на испытательный срок длительностью два года. Отсчет этого периода начался 29 июля – в день принятия дисциплинарного решения.

Таким образом, если в течение испытательного срока ЛНЗ не допустит нового нарушения, связанного с подобным поведением болельщиков, клуб, вероятно, избежит частичного закрытия стадиона. В случае повторного инцидента санкция может быть активирована.

Кроме того, черкасский клуб получил официальное предупреждение за несоблюдение минимальных медицинских требований. Речь идет об отсутствии медицинского персонала на стадионе за день до проведения матча.

Напомним, ЛНЗ не смог пройти Гент во втором квалификационном раунде Лиги конференций. Оба матча завершились без забитых мячей – 0:0, а в серии послематчевых пенальти сильнее оказался бельгийский клуб, который одержал победу со счетом 4:2.

После этого поражения черкасская команда завершила выступления в дебютном еврокубковом сезоне.