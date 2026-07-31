ЛНЗ драматично вылетел из Лиги конференций
Судьба путевки в следующий раунд турнира определилась в серии пенальти
около 1 часа назадПодписаться в
Черкасский ЛНЗ завершил выступление в еврокубках, уступив бельгийскому Генту во втором квалификационном раунде Лиги конференций. После двух безголевых матчей победителя определила только серия пенальти, в которой сильнее оказались хозяева.
Ответный матч, который состоялся 30 июля в Бельгии, как и первая встреча в Черкассах, завершился со счетом 0:0. Обе команды действовали осторожно, уделяя максимум внимания игре в обороне, поэтому опасных моментов было немного.
Основное и дополнительное время не принесли голов, так что судьба путевки в следующий раунд решалась в серии послематчевых пенальти. Здесь более хладнокровными оказались футболисты Гента, которые победили со счетом 4:2. В составе ЛНЗ свои удары не реализовали Егор Твердохлеб и Денис Кузык.
Таким образом, черкасский клуб прекратил борьбу в Лиге конференций, тогда как бельгийский Гент вышел в следующий этап квалификации.
Лига конференций, второй квалификационный раунд
Ответный матч
Гент – ЛНЗ – 0:0. По пенальти – 4:2
Первый матч – 0:0
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