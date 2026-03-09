Президент Полесья Геннадий Буткевич обратился с заявлением к УАФ и футбольному сообществу после матча 19-го тура УПЛ против Динамо (1:2).

«Во-первых, настаиваем на публикации переговоров арбитров во время ключевых эпизодов игры, а именно:

– эпизод с отменённым голом Линдона Эмерлаху на 21-й минуте матча;

– эпизод на 49-й минуте первого тайма с грубой игрой высоко поднятой ногой игрока «Динамо» (Киев) Кристиана Биловара, что создавало риск нанесения травмы игроку «Полесья» Линдону Эмерлаху.

Во-вторых, призываем соответствующие органы УАФ провести проверку на независимом полиграфе главного арбитра матча Николая Балакина и арбитра VAR Дениса Шурмана с целью установления причин грубых ошибок.

В-третьих, обращаемся с требованием к главе Комитета арбитров УАФ Екатерине Монзуль, консультанту по арбитражу УАФ Николе Риццоли и другим соответствующим должностным лицам УАФ предоставить публичную оценку работы арбитров в указанных эпизодах, а также сообщить о результатах рассмотрения данных эпизодов и мере ответственности, которая будет применена к лицам, причастным к грубым ошибкам.

И наконец. Лично у меня нет сомнений, что руководство клуба «Динамо» (Киев) не имеет никакого отношения к грязным решениям арбитров. Причины грубых ошибок необходимо искать в другом месте, чем и должны заниматься соответствующие органы УАФ».