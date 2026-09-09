Павел Василенко

В Лиге чемпионов завершились очередные матчи первого тура основного этапа. В борьбу вошли команды украинских футболистов, а главным событием стало разгромное поражение Слована действующим обладателем трофея ПСЖ – 6:1.

Илья Забарный вышел в стартовом составе парижан и провел на поле весь матч. Украинский защитник получил высокую оценку от Flashscore – 7,9 балла. Данило Игнатенко, представляющий Слован, остался в запасе. Еще один украинец словацкой команды Николай Кухаревич из-за травмы не попал в заявку.

ПСЖ начал громить соперника еще в первом тайме. Усман Дембеле отличился на 17-й и 23-й минутах, после чего Ферран Торрес забил трижды – на 31-й, 47-й и 57-й минутах. Камара на 58-й минуте отквитал один мяч, но последнее слово осталось за парижанами. Руис на 87-й минуте установил окончательный счет 6:1.

В других матчах Ливерпуль на своем поле одолел Атлетико – 2:1, Арсенал минимально победил Наполи – 1:0, а Спортинг одержал победу над Галатасараем – 3:1.

Лига чемпионов, 1-й тур

ПСЖ – Слован – 6:1

Голы: Дембеле, 17, 23, Торрес, 31, 47, 57, Руис, 87 – Камара, 58.

Ливерпуль – Атлетико – 2:1

Голы: Собослаи, 40, Макалистер, 50 – Льоренте, 17.

Наполи – Арсенал – 0:1

Гол: Эдегор, 75.

Спортинг – Галатасарай – 3:1

Голы: Катаму, 27, Суарес, 57 (пенальти), Саласар, 63 – Инасиу, 5 (автогол).