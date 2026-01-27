Сергей Разумовский

Динамо и Шахтер получили финансовые санкции от УЕФА по итогам матчей в Лиге конференций. Об этом сообщает пресс-служба Европейского футбольного союза.

После выездного поединка против Фиорентины, который завершился поражением киевлян 1:2, Динамо оштрафовали сразу по двум пунктам. Первый касается поведения болельщиков на трибунах — за зажигание фаеров клуб получил штраф в размере 3 тысячи евро. Второй пункт — распространение сообщения, которое УЕФА считает неуместным для спортивного события: за это Динамо дополнительно выписали 5 тысяч евро.

Аналогичная формулировка стала основанием для наказания и Шахтера. Донецкий клуб получил штраф 8750 евро за распространение сообщения, которое, по мнению УЕФА, не соответствует формату спортивного мероприятия. Это решение касается номинально домашнего матча Шахтера против Риеки. При этом в официальном сообщении УЕФА не уточняется, какие именно сообщения были признаны неуместными, поэтому подробности относительно содержания претензий дисциплинарных органов на данный момент отсутствуют.

