Футбольный журналист и комментатор Игорь Цыганык сообщил, какие задачи руководство киевского Динамо поставило перед Игорем Костюком и его тренерским штабом на весеннюю часть сезона. По его словам, клуб делает ставку не на срочные трансферы или масштабные изменения в составе, а на использование собственных резервов: развитие внутреннего потенциала команды и постепенную интеграцию молодых футболистов во взрослый футбол.

Сейчас задача Костюка и его тренерского штаба заключается в том, чтобы адаптировать тех футболистов, которых они хорошо знают, к взрослому футболу. Это очень непростой момент, но сейчас – это главная задача, которую поставил президент клуба на весеннюю часть чемпионата. Нужно интегрировать игроков, которые очень неплохо выступали в U-19 и начали неплохо выступать за Костюка.

Это Пономаренко, Редушко, а еще есть Осипенко, Захарченко и Коробов. Есть футболисты, которые могут влиться в основной состав. Должна быть нормальная и объективная конкуренция. Хотя всем понятно, что лидерами все равно остаются футболисты, которые сейчас являются ветеранами команды. Это Буяльский, Ярмоленко, Шапаренко, Пихальонок. И сейчас эта конкуренция должна сформировать тот коллектив, который в следующем сезоне будет бороться за чемпионство.