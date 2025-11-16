Украина – Исландия: аналитики назвали фаворита матча отбора на ЧМ-2026
Поединок пройдет в Польше
около 12 часов назад
Фото - УАФ
Сегодня на стадионе «Войска Польского» в Варшаве состоится матч отбора на ЧМ-2026, в котором сборная Украины встретится с Исландией. Встреча начнется в 19:00 по киевскому времени.
Коэффициенты на матч Украина – Исландия
- Победа Украины – 1.75
- Ничья – 3.60
- Победа Исландии – 4.74
Сборная Украины идет третьей в группе D с семью очками после четырех матчей. Франция лидирует, имея 13 пунктов. Второе место занимает Исландия (7), четвертое – Азербайджан (1).
Для выхода в плей-офф отбора ЧМ-2026 команде Сергея Реброва нужна только победа. Исландцев устроит ничья.
