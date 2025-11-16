Павел Василенко

Сегодня на стадионе «Войска Польского» в Варшаве состоится матч отбора на ЧМ-2026, в котором сборная Украины встретится с Исландией. Встреча начнется в 19:00 по киевскому времени.

Коэффициенты на матч Украина – Исландия

Победа Украины – 1.75

Ничья – 3.60

Победа Исландии – 4.74

Сборная Украины идет третьей в группе D с семью очками после четырех матчей. Франция лидирует, имея 13 пунктов. Второе место занимает Исландия (7), четвертое – Азербайджан (1).

Для выхода в плей-офф отбора ЧМ-2026 команде Сергея Реброва нужна только победа. Исландцев устроит ничья.