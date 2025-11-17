Сборная Украины стартует в плей-офф отбора на чемпионат мира 2026 года без двух важных игроков. Руслан Малиновский из Дженоа и Ефим Конопля из Шахтёра пропустят первый матч стадии из-за жёлтых карточек, полученных в заключительном матче группового этапа против Исландии, который завершился победой сине-жёлтых 2:0.

Кроме этого, под угрозой пропуска потенциального финала квалификации оказались несколько ключевых игроков. Предупреждение в следующем матче может лишить участия в последнем раунде таких футболистов, как защитники Николай Матвиенко, Виталий Миколенко и Богдан Михайличенко, а также полузащитники Иван Калюжный, Николай Шапаренко и Олег Очеретько.

Украина вышла в плей-офф благодаря победе над Исландией, а среди возможных соперников сине-жёлтых – Румыния, Швеция, Северная Ирландия, Уэльс или Северная Македония. Поединки плей-офф пройдут в марте 2026 года.