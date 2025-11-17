Главный тренер сборной Исландии Арнар Гуннлейгссон после поражения в матче заключительного тура европейской квалификации на чемпионат мира-2026 против Украины (0:2) сказал, что это был последний шанс для некоторых игроков команды пробиться на Мундиаль. Слова специалиста передает Fótbolti.net.

Это, конечно, большой шок. Кто-то воспринимал это как последний шанс попасть на крупный турнир. Для младших игроков ситуация иная. Я сказал в раздевалке, что у нас было двое футболистов (Арон Эйнар и Йоханн Берг), которые пережили нечто подобное в 2013 году — когда они буквально в шаге не достигли крупного турнира. Трудно осознавать, что теперь им придется снова ждать несколько лет до следующей возможности, но в футболе все проходит очень быстро.

Сейчас мы должны делать то, что делают после поражений — быть разочарованными и огорченными. Это был большой шанс, и крупный турнир в следующем году пройдет без нас. Далее нужно проанализировать, что пошло не так — не только в этом матче, но и во всем отборе. Это факт: если план провалился, значит, что-то было не так. Вопрос только в том, насколько серьезно. Но это точно то, что нужно исправить перед следующей квалификацией.