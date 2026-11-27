Павел Василенко

Украина в третий раз подряд завершила еврокубковую неделю без набранных очков в Таблице коэффициентов УЕФА. Особенно обидно, что Шахтер имел реальные шансы заработать зачетные баллы в матче против Фенербахче, однако в пятом туре Лиги чемпионов уступил со счетом 0:1. Победа могла также улучшить перспективы донецкого клуба в борьбе за плей-офф.

Одновременно сразу четверо ближайших преследователей Украины — Азербайджан, Израиль, Словакия и Болгария — тоже остались без достижений. Не набирали очков и Румыния, Швеция и Хорватия, которые опережают нашу страну. В общем, среди прямых конкурентов отличились лишь четыре сборные. Венгрия и Словения сыграли вничью, заработав по 0,25 балла. Это позволило словенцам сократить отставание от Украины до менее чем одного очка.

Шотландия и Австрия, напротив, увеличили преимущество над нашей страной на 0,2 балла каждая. Несмотря на это, Украина сохраняет 23-ю позицию в рейтинге.

Шахтер после пяти туров Лиги чемпионов имеет четыре очка и занимает 26-е место. Чтобы выйти в стыковые матчи, команде Арды Турана нужно финишировать в топ-24. Следующий матч донецкие игроки проведут 9 декабря на выезде против Слована. Начало — в 19:45 по киевскому времени. После этого их ждут встречи с Лейпцигом и Реалом.