Украинцы завоевали золотой дубль: в Румынии определился новый чемпион
Университатя Крайова доминирует
около 1 часа назад
Александр Романчук и Павел Исенко / Фото - Instagra
Бывший вратарь Ворсклы Павел Исенко и экс-футболист Кривбасса Александр Романчук завоевали чемпионство в румынской Суперлиге с Университатей.
В предпоследнем туре КСУ Крайова обыграла прямого конкурента У. Клуж (5:0), став недосягаемым для ближайшего преследователя.
В этом матче среди украинцев принял участие только Романчук, а Исенко лечится от травмы, из-за которой пропустил конец сезона.
Суперлига. Плей-офф. 9 тур
Университатя Крайова – У. Клуж 5:0
Голы: Матей, 2, Аль-Хамлави, 8, 47, Меквабишвили, 58, Бесчану, 71
- Смотрите топовый футбол на MEGOGO. XSPORT – код предоставляет скидку -35% на покупку 3 месяцев подписки Оптимальна. Срок действия до 31.05
Лион Яремчука потерпел разгромное поражение от Ланса и финишировал без медалей в Лиге 1.