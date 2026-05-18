Лион Яремчука потерпел разгромное поражение от Ланса и финишировал без медалей в Лиге 1
Роман, вероятно, провел свой последний матч за «ткачей»
около 3 часов назад
17 мая Лион сыграл матч с Лансом в последнем 34-м туре французской Лиги 1.
«Ткачи» пытались зацепиться за топ-3 чемпионата Франции, но в конечном итоге были разгромлены соперником.
Команда на Парк Олимпик Лионнез потерпела домашнее поражение со счетом 0:4 и осталась без медалей.
Украинский форвард Роман Яремчук вышел во втором тайме и, вероятно, провел свой последний матч за Лион. Срок аренды игрока истекает, а французский клуб не планирует его выкуп.
Лион финишировал четвертым и едва не потерял свою позицию: «ткачам» повезло, что «Ренн» проиграл свой матч и не поднялся до зоны Лиги чемпионов.
Лига 1. 34-й тур
Лион – Ланс 0:4
Голы: Саид, 20, 32, Сотока, 45+1, Товен, 54
