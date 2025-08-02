Украинец отметился первым результативным действием за Монреаль
Команда бывшего игрока Металлиста не удержала победу
около 1 часа назад
Фото - ФК Монреаль
В ночь на 2 августа канадский Монреаль потерпел поражение в матче против Тулуки в рамках второго тура группового этапа Кубка лиг.
Украинский защитник канадцев Геннадий Синчук вышел в стартовом составе и провел на поле 77 минут.
Счет открыл Монреаль благодаря результативному действию бывшего игрока Металлиста – он отдал ассист с углового на единственный гол своей команды.
Однако через несколько минут мексиканский клуб забил дважды в ответ и в итоге одержал минимальную победу со счетом 2:1.
Для Геннадия Синчука это был лишь пятый поединок за канадский коллектив в этом сезоне.
Кубок лиг 2025, второй тур
Тулука – Монреаль – 2:1
Голы: Ангуло, 23, Паулиньо, 26 – Моралес, 20.