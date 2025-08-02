Павел Василенко

В ночь на 2 августа канадский Монреаль потерпел поражение в матче против Тулуки в рамках второго тура группового этапа Кубка лиг.

Украинский защитник канадцев Геннадий Синчук вышел в стартовом составе и провел на поле 77 минут.

Счет открыл Монреаль благодаря результативному действию бывшего игрока Металлиста – он отдал ассист с углового на единственный гол своей команды.

Однако через несколько минут мексиканский клуб забил дважды в ответ и в итоге одержал минимальную победу со счетом 2:1.

Для Геннадия Синчука это был лишь пятый поединок за канадский коллектив в этом сезоне.

Кубок лиг 2025, второй тур

Тулука – Монреаль – 2:1

Голы: Ангуло, 23, Паулиньо, 26 – Моралес, 20.