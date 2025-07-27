Ответный матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов между румынским ФКСБ и северомакедонской Шкендией доверен украинской судейской бригаде, сообщила пресс-служба УЕФА.

Главным арбитром назначен Алексей Деревинский, ассистировать ему будут Виктор Матяш и Алексей Миронов. Резервным судьей выступит Дмитрий Панчишин. За работу системы ВАР будут отвечать Николай Балакин и его помощник Денис Шурман.

Матч пройдет в среду, 30 июля, в Бухаресте и начнется в 20:30. В первом матче Шкендия одержала минимальную победу — 1:0.

Ранее было объявлено, что встречу Динамо и Хамруна будет обслуживать судейская команда из Дании.