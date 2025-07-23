Ответный матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов между киевским Динамо и мальтийским Хамруном Спартанс будет обслуживать судейская бригада из Дании, сообщает пресс-служба УЕФА.

Главным арбитром назначен Якоб Сундберг. Ассистировать ему на линиях будут Виктор Скиитте и Джеспер Даль, а функции четвертого рефери исполнит Лассе Лабела Граагаард. За работу системы ВАР будет отвечать Якоб Кехлет, его помощником станет Йонас Хансен.

Ранее 35-летний Сундберг не судил встречи с участием украинских клубов, однако в 2024 году обслуживал два матча юношеских сборных Украины - против Нидерландов U-19 и Сербии U-17. Обе игры завершились минимальными поражениями украинцев - по 0:1.

Напомним, ответный матч между Динамо и Хамруном состоится во вторник, 29 июля, в 21:00. В первом матче киевляне уверенно победили со счетом 3:0.