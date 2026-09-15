Украинские арбитры получили назначение на матч еврокубка с участием Ювентуса
Встреча пройдет в Турине
Фото: УАФ
Украинские арбитры получили назначения на матч первого тура Лиги Европы Ювентус – НЕК. Об этом сообщает пресс-служба УАФ.
Главным арбитром поединка назначен Алексей Деревинский. Его помощниками на линиях будут Алексей Миронов и Дмитрий Запороженко. Резервным арбитром назначен Клим Заброда.
Работу VAR будут контролировать украинец Денис Шурман и англичанин Стюарт Аттвелл.
Ювентус и НЕК встретятся 19 сентября в Турине. Начало игры в 22:00 по киевскому времени.
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