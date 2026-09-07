Ювентус спасся в дерби с Миланом в добавленное время
Команды сильнейшего не выявили
Великое дерби итальянского футбола состоялось на стадионе «Альянц» в Турине в рамках третьего тура Серии А. Ювентус принимал Милан, и матч завершился боевой ничьей – 1:1.
Хозяева активнее начали встречу. Уже на 2-й минуте Керим Алайбегович после сольного прохода пробил примерно с 20 метров, но мяч прошел выше ворот. Впоследствии Гонсалес заставил Меньяна серьезно поработать, а на 25-й минуте вратарь Милана снова спас свою команду после удара Консейсау.
В конце первого тайма португалец имел еще одну отличную возможность, пробив с лёта после передачи Дугласа Луиса. Но Меньян снова продемонстрировал феноменальную реакцию, и команды ушли на перерыв при счете 0:0.
После возобновления игры Ювентус продолжил давить. На 55-й минуте Консейсау попал в стойку. Милан наказал соперника за нереализацию на 68-й минуте – после длительной атаки Сиссе забил красивый гол.
Ювентус не сдался и в конце выпустил Вольтемаде. А уже на 92-й минуте Гатти после передачи Копмайнерса сравнял счет.
Туринская команда занимает пятое место в турнирной таблице Серии А, набрав семь очков. Милан идет четвертым с семью баллами.
Серия А, 3-й тур
Ювентус – Милан – 1:1
Голы: Гатти, 90+2 – Сиссе, 68.
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