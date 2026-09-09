Сергей Разумовский

УЕФА назначил судейскую бригаду на матч первого тура общего этапа Лиги чемпионов между ПСВ и донецким Шахтером. Поединок состоится 10 сентября в Эйндховене на домашней арене нидерландского клуба.

Главным арбитром встречи назначен турецкий рефери Халил Умут Мелер. Помогать ему на боковых линиях будут соотечественники Ибрагим Чаглар Уярджан и Абдулла Озкара. Обязанности четвертого судьи выполнит Джихан Айдын.

За систему видеопомощи арбитрам будут отвечать представители Германии и Швейцарии. Главным видеоассистентом назначен немец Кристиан Дингерт, а его помощником в VAR-комнате будет швейцарец Федаи Сан.

Такое назначение может иметь дополнительную особенность для Шахтера. Главный тренер донецкой команды Арда Туран является гражданином Турции, поэтому во время матча сможет непосредственно общаться с главным арбитром и его ассистентами на родном языке.

В то же время для Халила Умута Мелера предстоящая встреча станет не первым матчем с участием Шахтера в еврокубках. Ранее турецкий арбитр уже обслуживал поединок донецкой команды в Лиге чемпионов.

Тот матч состоялся в сезоне-2024/25. Шахтер встречался с мюнхенской Баварией, однако потерпел разгромное поражение со счетом 1:5. Так что предыдущая встреча украинского клуба с Мелером оставила после себя неприятные воспоминания для команды.

Матч ПСВ – Шахтер состоится в Эйндховене 10 сентября. Команды начнут игру в 19:45 по киевскому времени. Для донецкого клуба это будет стартовый поединок в основном этапе нового розыгрыша Лиги чемпионов.

Ранее также стало известно, что украинская бригада арбитров будет работать на матче с участием ПСЖ, в составе которого выступает защитник сборной Украины Илья Забарный.