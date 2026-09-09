Сергей Разумовский

Комитет арбитров Украинской ассоциации футбола объявил назначения официальных лиц на матчи шестого тура украинской Премьер-лиги. Матчи состоятся с 11 до 14 сентября.

Центральная встреча тура пройдет в Кривом Роге, где Кривбасс будет принимать Харьков. Главным арбитром этого противостояния назначен Денис Шурман. За работу системы VAR будут отвечать Клим Заброда и Евгений Цыбулько.

Поединок между Динамо и Эпицентром обслужит Александр Шандор. Ему будут помогать арбитры VAR Андрей Коваленко и Дмитрий Запороженко.

На матче Шахтер – Черноморец будет работать Максим Козыряцкий. Видеоассистентами главного рефери будут Владимир Новохатний и Владимир Высоцкий.

Назначения арбитров

Пятница, 11 сентября

Колос – Карпаты, 15:30. Арбитр – Александр Кальонов. VAR – Александр Омельченко и Владимир Куцев.

Суббота, 12 сентября

Кривбасс – Харьков, 13:00. Арбитр – Денис Шурман. VAR – Клим Заброда и Евгений Цыбулько;

ЛНЗ – Оболонь, 13:00. Арбитр – Дмитрий Кубряк. VAR – Дмитрий Панченко и Олег Когут;

Верес – Кудривка, 18:00. Арбитр – Михаил Райда. VAR – Николай Балакин и Тарас Чопилко.

Воскресенье, 13 сентября

Левый Берег – Полесье, 13:00. Арбитр – Виктор Копиевский. VAR – Александр Афанасьев и Дмитрий Евтухов;

Буковина – Заря, 18:00. Арбитр – София Причина. VAR – Роман Блавацький и Виталий Скобля.

Понедельник, 14 сентября

Динамо – Эпицентр, 15:30. Арбитр – Александр Шандор. VAR – Андрей Коваленко и Дмитрий Запороженко;

Шахтер – Черноморец, 18:00. Арбитр – Максим Козыряцкий. VAR – Владимир Новохатний и Владимир Высоцкий.

Ранее стало известно, что украинские арбитры получили назначения на матчи первого тура Лиги чемпионов.