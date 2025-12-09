Украинский футболист Университатя Крайова Александр Романчук был признан лучшим защитником в чемпионате Румынии по итогам 2025 года.

Отметим, что церемония награждения украинца проходила во время события Super Gala Fanatik 2025.

Романчук перешел в Университатя Крайова прошлым летом из Кривбасса.

«Я горжусь тем, что я здесь. Я хотел бы поблагодарить, прежде всего, солдат Украины, армию, тех, кто ежедневно защищает нашу страну. Они защищают людей, в том числе мою семью. Благодаря им я могу играть в футбол и быть здесь. Я также хочу поблагодарить свою семью, все, что у меня есть, — это благодаря им.

Большое спасибо своим товарищам по команде, персоналу, менеджерам. Эти люди доверяли мне и моим качествам. Я чувствую вашу поддержку и ценю ее. Я рад, что могу играть в футбол в Румынии и делать то, что люблю», — сказал Романчук.