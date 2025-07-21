Карпаты нашли усиление в Португалии
Лупашко отримает желаемый профиль игрока
около 1 часа назад
Капитан Портимоненсе Пауло Витор может оказаться в Карпатах, сообщает «ТаТоТаке».
Ожидается, что Карпаты возьмут игрока в аренду с опцией выкупа.
26-летний бразилец прошлый сезон провел во Второй лиге Португалии. В Портимоненсе
Витор выходил на поле с капитанской повязкой, сыграл 26 матчей, забил 9 мячей. Transfermarkt оценивает Пауло в 550 тысяч евро.
Стали известны время и даты проведения матчей 1 тура УПЛ 25/26.