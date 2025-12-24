Сергей Разумовский

Украинский вратарь Лехии Богдан Сарнавский восстановился после травмы мениска, сообщает Trojmiasto.pl. По информации источника, вратарь уже завершил реабилитацию и в ближайшее время должен вернуться к полноценным тренировкам с командой.

30-летний украинец получил повреждение в июле 2025 года. Сарнавский начинал сезон в статусе основного вратаря, однако уже через неделю после стартового матча получил травму, перенес операцию и надолго выбыл из заявки.

В результате он пропустил 20 матчей Лехии. Ожидается, что 5 января Сарнавский присоединится к подготовке команды перед весенней частью сезона.

Сарнавский выступает за Лехию с июля 2023-го. В прошлом сезоне он сыграл 15 матчей, трижды сохранил ворота «сухими» и пропустил 25 мячей.

Ранее сообщалось, что игрок Динамо продолжит выступления за Лехию.